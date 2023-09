Schimmelpenninck slaat keihard terug naar Twente-watcher: 'Wat een slappe zak'

Sander Schimmelpenninck heeft via X stevig gereageerd op de column van FC Twente-watcher Leon ten Voorde in Tubantia. De journalist wordt door Schimmelpenninck onder meer omschreven als 'een slappe zak'.

Ten Voorde schreef zijn column naar aanleiding van een eerdere tweet van Schimmelpenninck over de racistische tekst die Ajacied Brian Brobbey vorige week na de 3-1 nederlaag in Enschede over zich heen kreeg. "Deze jongen is het product van zijn omgeving en in Twente woekeren complotdenken en racisme als een veenbrand. Daar moeten alle weldenkende Tukkers tegen opstaan", schreef de journalist en presentator destijds.

"Sander Schimmelpenninck wil graag voorzitter worden van FC Twente, ooit. Met die ambitie op zak, kun je beter niet roepen dat in deze regio racisme net zo gewoon is als het kopen van een brood", bracht Ten Voorde daar in de bewuste column tegenin. "Het is alleen heel goedkoop vanuit een ivoren toren een halve volksstam neer te zetten als infantiel. Dat deed de vroegere adel toch alleen maar? Iets meer nuance, mag soms best. En dat geldt zeker voor ons, wij van de media", besloot Ten Voorde met een verwijzing naar de adellijke afkomst van Schimmelpenninck.

Dat laatste schiet bij het lijdend voorwerp in het verkeerde keelgat: "Natuurlijk weer kwezelen over mijn afkomst (dat mag blijbaar wél), maar erger nog: doen alsof de jongen die Brobbey racistisch uitschold een uitzondering is", schrijft Schimmelpenninck op X. In een andere tweet: "Dit is geen journalistiek, maar populisme. Alsof alle bruggen niet volgekalkt zijn met ‘WEF’, alsof men niet volledig doorslaat als er een AZC dreigt te komen. Mensen naar de mond praten, om maar niet over de extreemrechtse olifant in de Twentse kamer te hoeven praten." En verderop: "En dan zelf lafjes de comments onder zijn tweet reserveren voor het klapvee, zodat ie geen kritiek krijgt. Wat een slappe zak, die Ten Voorde."