Sergio Ramos landt om terugkeer af te ronden en wordt tegenstander van PSV in de Champions League

Sergio Ramos is maandagmiddag geland in Sevilla om zijn terugkeer naar de plaatselijke FC af te ronden. De Spanjaard verruilde Real Madrid in de zomer van 2021 transfervrij voor Paris Saint-Germain, maar zijn avontuur in Parijs werd geen groot succes. Ramos had na zijn vertrek uit de Franse hoofdstad voor een lucratief avontuur in het Midden-Oosten kunnen kiezen, maar gaat voor een hereniging met de club waar hij achttien jaar geleden zijn doorbraak beleefde.

Na 671 wedstrijden voor Real Madrid vond Ramos het in 2021 welletjes. De verdediger trok de deur van het Santiago Bernabéu achter zich dicht en koos voor een transfervrije overstap naar Paris Saint-Germain. Tijdens zijn eerste seizoen in Frankrijk worstelde Ramos echter met blessures. In het afgelopen seizoen was hij basisspeler en hoopte hij zich in de Spaanse WK-selectie te kunnen spelen, maar toenmalig bondscoach Luis Enrique deed geen beroep op hem.

Het besluit van Enrique, die inmiddels trainer is van PSG, kwam hard aan bij Ramos. Zó hard, dat de ervaren centrumverdediger besloot een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan. Met PSG veroverde hij in mei de landstitel, waarmee hij zijn avontuur in Frankrijk toch nog met een goed gevoel kon afsluiten. De afgelopen maanden werd Ramos in verband gebracht met clubs uit Saudi-Arabië. Zo heeft Al-Ittihad geprobeerd de verdediger binnen te halen. Ook Galatasaray deed Ramos vorige week een voorstel. Tevergeefs, want hij heeft gekozen voor een terugkeer bij Sevilla.

Ramos kwam tussen 2004 en 2005 al tot 49 wedstrijden voor Sevilla, alvorens naar Real Madrid te verkassen. Achttien jaar later is hij dus (bijna) weer speler van de regerend Europa League-winnaar. Ramos is maandag geland in Sevilla om zijn rentree af te ronden. Volgens Fabrizio Romano tekent de wereldkampioen uit 2010 een kortlopend contract. Sevilla lijkt Ramos goed te kunnen gebruiken. De club staat met nul punten uit de eerste drie competitieduels onderaan in LaLiga. In de Champions League treft Sevilla naast PSV ook Arsenal en RC Lens.