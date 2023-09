Salaris Sergio Ramos bij Sevilla lekt uit: vijftien keer (!) lager dan in Saudi-Arabië

Sergio Ramos is officieel terug bij Sevilla en maakt hiermee zijn persoonlijke cirkeltje rond. De ervaren verdediger maakte in seizoen 2003/2004 zijn debuut bij de Spaanse club en lijkt met deze transfer ook zijn carrière te gaan afsluiten in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Transferexpert Fabrizio Romano maakt met een bericht op X duidelijk dat Ramos wel héél graag wilde terugkeren bij zijn eerste club.

De Italiaan schrijft dat Ramos de afgelopen tijd ook in de belangstelling stond van clubs uit Saudi-Arabië, waar hij een krankzinnig salaris kon verdienen. Bij Sevilla gaat de oud-stopper van Real Madrid en Paris Saint-Germain een salaris krijgen van ‘iets meer dan één miljoen euro netto'. Dit bedrag is volgens Romano veel en veel lager dan hij had kunnen verdienen in het Midden-Oosten.

“Dit bedrag is bijna vijftien keer minder dan hij is Saudi-Arabië had kunnen verdienen”, schrijft Romano. Naast Saudische clubs, werd Ramos deze zomer gelinkt aan een transfer naar Inter Miami, maar ook daar is dus geen sprake van gekomen. De verdediger had een lucratief avontuur voor het uitkiezen, maar gaat dus voor een hereniging met de club waar hij achttien jaar geleden zijn doorbraak beleefde.

Sevilla lijkt Ramos goed te kunnen gebruiken. De club staat met nul punten uit de eerste drie competitieduels onderaan in LaLiga. In de Champions League treft Sevilla naast PSV ook Arsenal en RC Lens. Tot dusverre speelde de Spanjaard al bijna vijftig wedstrijden voor de club.