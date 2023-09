Sevilla loopt uit voor Sergio Ramos; verloren zoon in tranen in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Sergio Ramos is woensdagavond op fantastische wijze onthaald bij Sevilla. De 37-jarige verdediger keerde eerder deze week terug op het oude nest. Ramos begon zijn loopbaan in het shirt van Sevilla en kon zijn tranen niet bedwingen tijdens zijn eerste stappen in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Woensdag kwamen 22.000 fans van Sevilla naar het stadion om de verloren zoon weer in de armen te sluiten. Ramos werd eerst gepresenteerd aan de media en daarna onthaald op het veld. Alonso Rivero, journalist van het Spaanse medium Relevo, besloot dat moment op beeld vast te leggen. Tijdens een toespraak hield Ramos het niet droog. Eerder liet hij al weten dat zijn terugkeer een eerbetoon is aan zijn vader, grootvader en overleden vriend Antonio Puerta.

De harde kern van Sevilla lijkt in eerste instantie minder blij met de komst van Ramos. Dat was duidelijk te lezen in een statement van Biris Norte. Zij zijn niet te spreken over het beleid van de club en nemen Ramos kwalijk dat hij ooit provocerend aan het juichen was in een wedstrijd tegen Sevilla. Ramos komt uit de jeugdopleiding van Rojiblancos en debuteerde in het betaald voetbal bij de club. Daarna speelde de 180-voudig international voor Real Madrid en Paris Saint-Germain.

👏 La ovación a Sergio Ramos…



🥲 Y la emoción del camero.



La locura del sevillismo por su vuelta: 23.000 personas en la presentación.



🎥 @alonsoriveror pic.twitter.com/GgqjSL1K0M — Relevo (@relevo) September 6, 2023