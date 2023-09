FC Barcelona is aartsvijand Sergio Ramos héél dankbaar, ondanks bijzondere ontmoeting met toptalent Yamal

FC Barcelona heeft de koppositie in Spanje in elk geval voor even weer overgenomen van Girona. De formatie van Xavi rekende vrijdagavond af met PSV-opponent Sevilla (1-0), dankzij uitgerekend een eigen doelpunt van Barcelona’s aartsvijand . De verdediger werd het hele duel keihard uitgefloten en werd een kwartier voor tijd de grote schlemiel.

Al voor het duel was het bijzonder ongezellig in Barcelona, want de directie van Sevilla besloot om niet aan te sluiten bij de traditionele lunch op de wedstrijddag. Dat was vanwege de zaak-Negreira, waar nieuwe ontwikkelingen over zijn en een inval voor werd gedaan bij het scheidsrechterskorps. De Catalanen reageerden woedend en kwamen met een formeel statement naar buiten, waarin het sprak over een ‘onrechtvaardigde en ongepaste’ aanval vanuit Sevilla.

Artikel gaat verder onder video

Veel mooier was de ontmoeting tussen Ramos en Lamine Yamal op het veld: in 2016 stonden ze ook even samen binnen de lijnen, maar toen was Ramos nog in dienst van Real Madrid en Yamal liep als mascotte met hem het veld op (zie onder). Het jonge talent van FC Barcelona had een basisplaats bij een offensief FC Barcelona, met aanvaller Raphinha op het middenveld bij afwezigheid van Frenkie de Jong.

De Braziliaan viel echter al vroeg uit, waardoor er met Fermín López opnieuw een jong talent binnen de lijnen kwam, maar ook hij speelde net als Yamal uitstekend. Met de talenten op het veld had FC Barcelona ook grotendeels de overhand, maar waren de kansen (Robert Lewandowski (over), João Félix (lat, 2x) en Lucas Ocampos (geblokt) aardig verdeeld. Pas toen Ramos een door uitgerekend Yamal teruggekopte bal abuis achter zijn eigen keeper liep, werd de ban gebroken in Catalaans voordeel.

PSV zal ondanks de nederlaag van Sevilla wel een waarschuwing hebben gekregen, want vlak voor het openingsdoelpunt had Ivan Rakitic een gigantische kopkans, maar zijn poging miste het doel op enkele meters. En omdat vervolgens Ramos de grote schlemiel van de avond werd, is regerend kampioen FC Barcelona in elk geval voor even weer terug aan kop van Spanje. In Frankrijk won RC Lens, een andere opponent in de Champions League-poule van PSV, wél: 0-1 bij Strasbourg.

👀 Atención al niño que acompañaba a @SergioRamos en el túnel de vestuarios de #ElClásico de 2016



🔥 ¡Hoy serán rivales por primera vez!



⏳ A partir de las 21:00 sigue el minuto a minuto del #BarçaSevillaFC en @DirectoGol



#️⃣ #MuchoMásEnJuego pic.twitter.com/1nSs0q6Uag — GOL PLAY (@Gol) September 29, 2023