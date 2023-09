Sjaak Swart loopt helemaal leeg als hij wordt gevraagd naar de situatie van Ajax

De situatie van Ajax gaat Sjaak Swart aan het hart. Wat zich nu in Amsterdam afspeelt, heeft Mister Ajax naar eigen zeggen in de 74 jaar dat hij lid is van de Amsterdamse club niet eerder meegemaakt.

Het is crisis in de Johan Cruijff ArenA. Zowel op bestuurlijk als sportief niveau rammelt het aan alle kanten. Het einde van de crisis lijkt nog niet in zicht en dat baart Swart veel zorgen. “Het doet heel veel pijn”, zegt de oud-speler als hij door De Telegraaf wordt gevraagd naar de situatie van zijn club.

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben 74 jaar lid – dat is een hoop – maar dit heb ik het niet eerder meegemaakt. Dit is het slechtste wat ik ooit heb meegemaakt”, benadrukt Swart. “Het is moeilijk. Je kunt tijdens het seizoen niet zomaar spelers wegdoen. Dat kan niet. Je moet het doen met wat je hebt.”

Sven Mislintat is een van de hoofdrolspelers van de Amsterdamse crisis. Hij ligt niet alleen onder vuur vanwege de selectie heeft samengesteld, maar ook omdat hij zich rond de transfer van Borna Sosa mogelijk schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Openlijk kritiek leveren op de directeur voetbalzaken wil Swart echter niet. “Mislintat? Daar zeg ik niets over.”