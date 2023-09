Slot verklaart keuze in de spits: 'Dan zou ik Heerenveen zwaar tekort doen'

Feyenoord begint zaterdagmiddag 'gewoon' met Santiago Giménez in de spits aan het thuisduel met sc Heerenveen. De Mexicaan heeft een flinke reis naar de nationale ploeg achter de rug en is bovendien geschorst als zijn club het dinsdag in de Champions League opneemt tegen Celtic. Toch heeft trainer Arne Slot niet overwogen hem buiten zijn basis te laten tegen de Friezen.

"Hij speelt zolang als ik hem goed genoeg vind om te blijven staan", zegt Slot voor de wedstrijd in gesprek met ESPN over zijn keuze om Giménez in de punt van de aanval te laten starten." Hij heeft niet overwogen met het oog op de wedstrijd tegen de Schotten voor een ander te kiezen, zo bezweert Slot: "Er is geen idee in mijn hoofd om richting dinsdag te kijken."

Bovendien kan hij Giménez goed gebruiken tegen Heerenveen: "Dan zou ik ze zwaar tekort doen. Het is sowieso een goede ploeg, vorig seizoen speelden we ook gelijk tegen ze in onze eigen Kuip", herinnert Slot zich.

Opstelling Feyenoord: Timon Wellenreuther; Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko, Quilindschy Hartman; Mats Wieffer, Quinten Timber, Calvin Stengs; Igor Paixão, Santiago Giménez, Luka Ivanusec.