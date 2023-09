Social media-team Ajax in topvorm voor Klassieker: Van der Vaart schittert in heerlijk filmpje

De supporters van Ajax worden op de dag van De Klassieker tegen Feyenoord door het social media-team op heerlijke wijze opgewarmd voor de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Via onder meer X is een filmpje verspreid met daarin een hoofdrol voor Rafael van der Vaart.

De voormalig middenvelder blikt daarin terug op zijn meest memorabele moment in een Klassieker: de hakbal waarmee hij in de editie van november 2003 op schitterende wijze wist te scoren. "In deze wedstrijd kan een seconde eeuwigheid worden", zegt Van der Vaart dan ook. "Toen die bal van mijn voet afging wist ik: deze gaat de wereld over", zegt hij verderop. Hij sluit dan ook af met een welgemeend advies richting de spelersgroep van Maurice Steijn: "Draag de stad op je schouders, en ze zal voor altijd achter je staan."