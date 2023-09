Steijn valt zijn eigen speler af: 'Hij speelde niet goed, slordig aan de bal'

Maurice Steijn was niet te spreken over het spel van Benjamin Tahirovic in de eerste helft van de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille. De trainer vond de middenvelder slordig in de balbehandeling en besloot hem te wisselen voor Silvano Vos in de pauze.

“Ik was niet tevreden over Tahirovic in de eerste helft. Ik vond hem heel slordig aan de bal, ook niet goed genoeg in de duels”, legde hij uit. Bij RTL7 lichtte Steijn toe dat Tahirovic vaak de vrije man was en het spel verplaatste in de breedte, in plaats van in de diepte, wat hij liever zag. Steijn had meerdere opties om Tahirovic te vervangen, maar koos bewust voor Vos. “Het is een ander type jongen, met agressiviteit. Ik zeg niet dat die anderen dat niet zijn, maar zo’n jonge onbevangen jongen hadden we nodig. Hij heeft het goed gedaan.”

Bij ESPN lichtte Steijn de keuze voor Vos nog wat nader toe. “Vos is een jongen die stevig op z’n voeten staat, sterk in de duels is, branie en bravoure brengt. Dat hebben we nodig op het middenveld en dat heeft hij goed ingevuld. Jammer dat hij een rode kaart pakt, ik denk dat die eerste gele kaart onzin was. Het was volgens mij niet eens een overtreding. De tweede was jeugdige naïviteit, laten we het zo noemen.”