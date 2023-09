'Sven Mislintat belt Maurice Steijn met keiharde boodschap na De Klassieker, bestuur grijpt in'

Sven Mislintat heeft afgelopen zondag na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord geprobeerd Maurice Steijn per telefoon te ontslaan. Dat vertellen Wilfred Genee en Chris Woerts donderdagavond in Vandaag Inside. Het bestuur van Ajax ging echter niet akkoord met het ontslag van de oefenmeester. Diezelfde avond nog werd Mislintat op straat gezet. Genee en Woerts hebben het gerucht overigens niet bevestigd gekregen.

“Ik hoorde dat Mislintat in eerste instantie Steijn had ontslagen, maar dat hij daarna zelf werd ontslagen. Hoe zit dat nou precies?”, vroeg Genee aan Woerts. “Dat heb ik zondagavond ook gehoord. Uit het Haagse, waar Maurice vandaan komt. Maar ik krijg het niet bevestigd”, reageerde Woerts. “Mislintat zou Steijn gebeld hebben en gezegd hebben: Maurice, we stoppen ermee. Een vlucht naar voren om zijn eigen hachje te redden. Dat is toen terechtgekomen bij Ajax en de club zou hebben gezegd: dat gaan we niet doen. Maar niemand wil erover praten, niemand wil het bevestigen. Het kan zomaar waar zijn, maar het kan ook zomaar niet waar zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Mislintat is degene die Steijn een paar maanden geleden presenteerde als opvolger van John Heitinga en daarmee de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De Hagenaar loodste Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen weliswaar naar een knappe zesde plaats, maar zijn aanstelling in Amsterdam zorgde desondanks voor de nodige gefronste wenkbrauwen. De twijfels zijn er na de eerste wedstrijden niet minder op geworden. Sterker nog: een groot deel van de Ajax-aanhang ziet Steijn het liefst vandaag nog vertrekken. Dat heeft Mislintat naar verluidt dus geprobeerd voor elkaar te krijgen, maar in plaats daarvan kon hij zelf zijn spullen pakken. Mislintat en Steijn konden al een tijdje niet meer door één deur. De trainer plaatste na afloop van uitduel met Fortuna Sittard openlijk zijn vraagtekens bij het transferbeleid van Mislintat. Steijn zei dat het nog maar 'afwachten' was of de nieuwe spelers de gewenste kwaliteiten hebben.

De Duitse directeur voetbalzaken kwam een paar dagen voor zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA in opspraak nadat uit een onderzoek van de NOS bleek dat Ajax op Deadline Day de Kroatische vleugelverdediger Borna Sosa via een zakenrelatie van Mislintat naar Amsterdam had gehaald. Er loopt inmiddels een onderzoek naar eventuele belangenverstrengeling. Na de publicatie van het NOS-artikel was het al zeer de vraag of Mislintat nog een toekomst had in Amsterdam. Een paar uur na De Klassieker tegen Feyenoord bleek het antwoord dus nee.