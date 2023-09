Te Kloese: 'De volgende transferzomer kan best eens een periode worden waarin nóg grotere clubs zich gaan melden'

Feyenoord slaagde er deze zomer in om onder meer Lutsharel Geertruida en Santiago Giménez binnenboord te houden. Beide sterkhouders konden zich verheugen op de belangstelling van ‘grote’ clubs in Europa, maar zijn nog altijd speler van de regerend kampioen van Nederland. Directeur Dennis te Kloese is maar wat blij dat hij Giménez uit handen van de Europese top heeft kunnen houden, maar is zich ervan bewust dat dat in de toekomst een lastig verhaal kan gaan worden.

De Mexicaanse spits streek vorig jaar neer in Rotterdam. Waar Arne Slot in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog vooral de voorkeur gaf aan Danilo, kon de trainer na de winterstop niet meer om hem heen. Giménez groeide uit tot één van de beste spelers bij Feyenoord en misschien wel de beste aanvalsleider in de Eredivisie. Het duurde dan ook niet heel lang alvorens de eerste grote clubs aan hem werden gelinkt. Benfica zag zijn komst naar verluidt wel zitten en ook Sevilla had hem op de korrel.

Giménez is desondanks ‘gewoon’ nog speler van Feyenoord. “Ja, er is van alles voorbij gekomen”, erkent Te Kloese in gesprek met De Telegraaf. “Maar er zit een goede kop op bij Santiago en hij heeft een geweldig karakter. Kwam er een flinke club, dan zei hij: ‘Dit is niet waar ik naar toe wil, ik wil nog helemaal niet weg. Ik wil me eerst bij Feyenoord profileren en me op Europees niveau doorontwikkelen.’ Hij zei ook dat hij hier een heel goede trainer heeft. Wat hij bij Feyenoord geeft, geeft hem rust en helpt ook om voor de nationale ploeg te blijven spelen. Daarin is hij pas net doorgebroken.”

De Mexicaan zette nog niet zo lang geleden zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2027. De kans lijkt echter heel klein dat hij ook ná dit seizoen nog op de Nederlandse velden te bewonderen is. “Diep in mijn hart hoop ik dat hij nog een aantal jaren bij ons speelt. Maar de volgende transferzomer kan best eens een periode worden waarin nóg grotere clubs zich gaan melden”, stelt Te Kloese. Zeker als Giménez zijn goede vorm ook in de groepsfase van de Champions League etaleert. Helaas voor Feyenoord en Giménez zelf moet hij de eerste twee groepsduels aan zich voorbij laten gaan wegens zijn rode kaart tegen Lazio in de Europa League vorig seizoen.