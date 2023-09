Te Kloese kan lach niet onderdrukken en noemt torenhoog doorverkooppercentage

Feyenoord kan in de toekomst nog goed verdienen aan , zo bevestigt algemeen directeur Dennis te Kloese bij Rondo. Bij zijn zomerse transfer naar Benfica hebben beide clubs een doorverkooppercentage van 25 procent afgesproken. Dat getal werd eerder al genoemd door journalist Fabrizio Romano en wordt nu dus bevestigd vanuit de club.

Te Kloese zegt Kökçü goed te volgen bij Benfica. “We volgden vorig seizoen al Sinisterra, Malacia en Senesi intensief in Engeland. We hebben vanuit de club een goede relatie met Kökçü en zijn vader. Je gunt hem het beste. Het is leuk om te zien. Het is een fantastische voetballer. Ik hoop dat hij bij Benfica en daarna nog stappen gaat maken, want dat zou voor ons ook leuk zijn.”

Presentator Wytse van der Goot vraagt vervolgens of Feyenoord een doorverkooppercentage heeft bedongen in de onderhandelingen met Benfica. “Mwoah, klein beetje”, zegt Te Kloese met een glimlach. “25 procent.” Een doorverkooppercentage wordt meestal berekend over de winst. Kökçü verliet Feyenoord voor 25 tot maximaal 30 miljoen euro. Als de toekomstige transfersom hoger uitvalt, kan Feyenoord dus geld bijschrijven. Een percentage van 25 procent is opvallend hoog in de voetballerij.

Tafelgenoot Marco van Basten vindt het ‘mooi om te zien hoe Kökçü zich per jaar ontwikkelt.” Te Kloese reageert: “Hij had ook echt het idee dat dit een goede stap was. Voor ons en voor onze jeugdopleiding is het ook heel belangrijk dat de jongens die weggaan het goed doen.”