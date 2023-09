Teleurstellende seizoensstart Ajax gaat Frenkie de Jong aan het hart: 'Natuurlijk is het jammer'

Frenkie de Jong heeft tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal zijn licht laten schijnen over de situatie bij zijn oude club Ajax. In de Eredivisie liet de ploeg van Maurice Steijn al teleurstellend punten liggen tegen Excelsior (2-2) en Fortuna Sittard (0-0), tussendoor werd in de voorronde van de Europa League in de eigen Johan Cruijff ArenA verloren van het Bulgaarse Ludogorets (0-1), al betekende dat na de 1-4 uitzege geen uitschakeling.

Vanuit Barcelona volgt De Jong zijn oude club nog altijd op de voet. "Ik denk dat er al genoeg over gezegd is en wordt door veel mensen. Maar natuurlijk vind ik het jammer dat het op dit moment niet top loopt", antwoordt hij op een vraag van Noa Vahle. Toch vindt de middenvelder niet dat er nu al conclusies getrokken moeten worden: "Ik denk dat we het gewoon even moeten afwachten, het seizoen is nog maar net begonnen. We zien over een paar maanden wel hoe het er echt voorstaat."