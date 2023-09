Tuchel is geen fan van De Ligt: 'Traag in de opbouw, weinig verticale ballen...'

Matthijs de Ligt maakte tijdens de afgelopen interlandperiode met het Nederlands elftal eindelijk weer wat minuten, nadat hij de afgelopen tijd bij Bayern München veel op de bank zat. Het perspectief op een basisplek in Duitsland lijkt ook na de interlands niet heel groot te zijn. Trainer Thomas Tuchel zou namelijk geen groot fan zijn van de verdediger.

Dat schrijft het doorgaans goed ingevoerde TZ München in een uitgebreide analyse. Het medium constateert dat De Ligt na zijn kuitblessure aan het einde van het vorig seizoen zijn basisplek is verloren. Kim-min jae en David Upamecono staan boven hem in de pikorde: ''Maar De Ligt weet waar hij aan moet gaan werken en weet ook wat Tuchel van hem verwacht", valt er te lezen bij het Duitse medium.

De krant schrijft dat volgens de informatie die zij krijgen is gebleken dat Tuchel geen groot fan is van de speelstijl van De Ligt, die in zijn jaren bij Ajax nog geroemd werd over zijn indrukwekkende manier van spelen als centrale verdediger. Zo zou De Ligt te traag in de opbouw zijn, te veel crosspasses geven en te weinig verticale ballen spelen.

De Ligt zelf heeft alle motivatie om de concurrentiestrijd aan te gaan, maar kijkend naar de woorden van Tuchel lijkt het meest logische scenario dat hij de komende periode stand-in blijft. De Duitse trainer sprak onlangs nog van de 'nieuwe basis', toen het over het optreden van Upamecano en Kim ging.