Vader Oranje-international stuurt lang bericht naar Özturk: 'Heeft u iets tegen mijn zoon?'

Suleyman Özturk, journalist van Voetbal International, trof deze week ineens een bericht van de vader van Matthijs de Ligt in zijn inbox aan. Frank de Ligt wil van Özturk weten of hij soms iets tegen zijn zoon heeft, naar aanleiding van een artikel dat recent in het weekblad verscheen.

In het bewuste artikel beschrijft de journalist waarom de 23-jarige verdediger het momenteel met een reserverol moet doen bij zijn club Bayern München. De Ligt senior klom vervolgens in de pen. "Hij heeft mij een lang bericht gestuurd met de belangrijkste vraag: heeft u iets tegen mijn zoon?", onthult Özturk in een aflevering van VI Uncensored. De journalist verduidelijkt vervolgens hoe hij tot het bewuste artikel is gekomen: "Ik leg het daarin uit in de ogen van Thomas Tuchel, niet vanuit mijn ogen, waarom Matthijs geen basisspeler is bij Bayern München."

Toch is Özturk zelf ook kritisch op het spel van de Leiderdorper: "Ik zag dat de tegenstander zich aanpaste aan de manier van opbouwen van Bayern München. Ze vinden De Ligt onzeker in de opbouw. Hij maakt keuzes die makkelijk te verdedigen zijn en waar je makkelijk druk op kan krijgen." Ook in de interland tegen Ierland wist de oud-Ajacied de journalist niet volledig te overtuigen: "Direct in de allereerste seconde komt er een bal op hem af en schiet hij hem in de voeten bij een Ier. Maar hij speelde een prima tweede helft", doelt Özturk op het tweede bedrijf waarin Oranje weer met twee in plaats van drie centrale verdedigers speelde.

De journalist, die wegens tijdgebrek nog niet heeft gereageerd op het bericht van vader De Ligt, wil dan ook duidelijk gezegd hebben: "Ik heb helemaal niets tegen Matthijs de Ligt. Sterker nog, ik vind hem een prima gozer."