Valentijn Driessen noemt pijnlijke bijnaam die Sven Mislintat bij Ajax heeft gekregen

Het huidige Ajax bestaat uit 'een bij elkaar geraapte verzameling kwaliteitsarme broodvoetballers die alleen maar geïnteresseerd is in haar salarisstrook', zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf en een video-item van dezelfde krant. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat heeft volgens de journalist reeds een bijnaam gekregen op De Toekomst: Sven Misluktat.

Ajax veroverde in vier wedstrijden slechts vijf punten en is daarmee bezig aan de slechtste seizoensstart sinds 1964. De vele nieuwelingen hebben vooralsnog weinig indruk gemaakt. In totaal werden twaalf spelers door Mislintat naar Amsterdam gehaald. Volgens Driessen moesten de aanwinsten zich bij de presentatie als Ajacied in de arm knijpen. "Misschien op Sutalo en Sosa na stonden spelers als Tahirovic, Mannsverk, Akpom, Gaaei, Mikautadze, Borges, Medic en zelfs Van den Boomen er van versteld dat Ajax hen wilde hebben. Stuk voor stuk spelers die nauwelijks enig Ajax-dna bezitten en van clubs komen waar verliezen erbij hoort", schrijft hij.

Driessen stelt dat de 'datatransfers' niet de kwaliteiten bezitten om Ajax uit de nood te helpen. "De Noor Mannsverk kwam met het etiket ’de nieuwe Frenkie de Jong’ binnen. De verdedigende middenvelder heeft een slechte balaanname, speelde de bal voornamelijk naar de verkeerde kleur, breed, of naar achteren en stond vaak verkeerd opgesteld. Voor Mislintats 20-jarige oogappeltje Tahirovic - volgens de Duitser de beste defensieve middenvelder van de wereld in zijn leeftijdscategorie - gold hetzelfde als voor Mannsverk. Nog meer onzin", aldus Driessen, die ook niet onder indruk is van Borna Sosa en Chuba Akpom.

"Al z'n lukrake aankopen werden door Mislintat opgehemeld via het Ajax-clubkanaal. Eenmaal opgesteld en spelend in het shirt van Ajax weet iedereen hoeveel nonsens Mislintat heeft uitgekraamd. Stuk voor stuk missen ze de kwaliteiten om Ajax terug te brengen op het niveau onder Erik ten Hag en eerder Peter Bosz. Misschien aardige jongens, maar 80% is het niet waard om het rood-witte shirt te dragen", stelt Driessen. "Degenen die allemaal dachten dat Mislintat in de Johan Cruijff ArenA bezig was met één of ander masterplan zullen inmiddels genezen zijn. De Duitser heeft voor 115 miljoen (!) euro een zootje ongeregeld bij elkaar verzameld dat de naam Ajax Amsterdam verkwanselt."