Valentijn Driessen wijst op voor Ajax zeer pijnlijk verschil met Feyenoord én PSV en trekt duidelijke conclusie

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de huidige situatie bij Ajax. De Amsterdammers hebben een belabberde seizoensstart achter de rug, waardoor de toekomst van hoofdtrainer Maurice Steijn nu al aan een zijden draadje hangt. Oók technisch directeur Sven Mislintat lijkt op weg naar de uitgang. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Ajax op de slotdag van de zomerse transferwindow Borna Sosa kocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in Machtmetrics, een onderneming van Mislintat.

Het verschil moet er zijn. Feyenoord boekte dinsdagavond een 2-0 overwinning op Celtic en beleefde daarmee een droomstart in de Champions League. Woensdagavond mag PSV het laten zien. Voor de Eindhovenaren staat in de eerste speelronde van het miljoenenbal meteen een geweldige kraker op het programma: Arsenal-uit. Ajax, dat vorig seizoen in de Eredivisie op de derde plaats eindigde, moet het doen met de Europa League. “Terwijl bij Feyenoord en PSV alles draait om het voetbal volgens de Hollandse School, zijn ze bij Ajax helemaal van het pad geraakt sinds de Duitser Sven Mislintat het voor het zeggen heeft als directeur voetbalzaken”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

Mislintat werd in mei aangesteld als de opvolger van Marc Overmars, die begin 2022 was opgestapt bij Ajax. De Duitser wist bij zijn aanstelling dat hij voor een loodzware opdracht stond. Ajax had een dramatisch seizoen achter de rug en de selectie was volledig uit balans. Mislintat kreeg het vertrouwen om de club er financieel en sportief weer bovenop te brengen. Volgens Driessen heeft dat allerminst succesvol uitgepakt. “De leiding - Raad van Commissarissen en directie - heeft hem carte blanche gegeven en bij Ajax is de Duitse School leidend met alle verschrikkelijke sportieve en financiële gevolgen van dien. Ajax staat twaalfde in de Eredivisie en moet donderdag naar de Europa League-hymne luisteren, waard de Johan Cruijff ArenA afgelopen jaren werd verwend met geweldige Europese affiches in de Champions League.”

In de aanloop naar het thuisduel met Olympique Marseille gaat het echter helemaal niet over die confrontatie. Dinsdagmiddag pakte Voetbal International uit met een analyse van de situatie in Amsterdam en daaruit blijkt dat Mislintat nú al van Steijn af wil. De naam van de Duitser verscheen een paar uur later opnieuw in de headlines. “Bleef de organisatie, zoals het directieteam en commissarissen redelijk buiten schot, het wanbeleid ligt nu op straat met de verdenkingen dat Mislintat zich via zakelijke constructies met een bevriende makelaar heeft verrijkt over de rug van Ajax. Interim-directeur Jan van Halst zegt van Mislintats zakenavonturen in voetbaldata op de hoogte te zijn geweest, maar waarom hebben directie en rvc hem niet verplicht zijn aandeel te verkopen omdat conflicterende belangen op de loer liggen? Een misser van alle toezichthouders.”

Voor de ontstane puinhoop in de Johan Cruijff ArenA stelt Driessen meerdere mensen verantwoordelijk. “Het geeft eens te meer het falen aan van alle toezichthouders met voorzitter Pier Eringa, Van Halst en de directeuren Edwin van der Sar en Maurits Hendriks voorop. Zij hebben bijna overal met hun neus bovenop gestaan en alle alarmerende geluiden van verrijking en te hoge transfersommen voor middelmatige spelers genegeerd en de deals geaccordeerd.” Volgens Driessen is opstappen de enige optie. “Weigeren ze, dan moet de vanavond te installeren Bestuursraad - toezichthouder namens Ajax met 73% van de aandelen - het vertrouwen in het gezelschap opzeggen. Wel na ze eerst te verplichten directeur voetbalzaken Mislintat en chief sports officer Hendriks op non-actief te zetten.”