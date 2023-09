Van der Gijp lacht Ajacied uit: 'Die deed tien minuten lang álles verkeerd!'

René van der Gijp is bepaald niet onder de indruk van de backs van Ajax. Anton Gaaei beleefde als rechtsback een horrorwedstrijd tegen Feyenoord en werd al na 31 minuten vervangen; aan de linkerkant maakte Borna Sosa weinig indruk en ook zijn vervanger kon niet imponeren in de tien minuten die hij na de rust speelde.

“Ik had die rechtsback niet gehaald”, zegt Van der Gijp bij Vandaag Inside lachend over Gaaei. ”En die jongen die inviel als linksback! Die heeft in tien minuten alles verkeerd gedaan!”

Johan Derksen ‘viel van de ene in de andere verbazing’ tijdens De Klassieker. “Vroeger had Ajax echte Ajax-spelers, maar van deze elf zit er geen één echte Ajax-speler bij. Het is allemaal onder het niveau. Ik vind Silvano Vos het enige lichtpuntje. En die is niet gescout door onze Duitser. Dat is nog de beste man. Hoe kan het dat een technisch directeur niet weet wat er in de jeugd rondloopt? Ik denk dat Jong Ajax wint van dit Ajax.”

Van der Gijp zag ook linksback Sosa in de fout gaan, door een kansloos schot af te vuren dat werd geblokt. Daarna kon Feyenoord snel uitbreken en de 0-3 maken. “Dat kan niet als er vijf of zes spelers voor je staan. Maar ook al zou je die weghalen en hij probeert het honderd keer, krijgt hij ‘m er niet in.”