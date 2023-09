Van der Gijp pareert veelgehoorde kritiek op Vandaag Inside

René van der Gijp geniet van de sportieve problemen bij de nationale ploeg van Duitsland. Die Mannschaft verloor zaterdag met 1-4 van Japan en die nederlaag werd Hansi Flick fataal: hij werd de eerste bondscoach ooit die bij Duitsland werd ontslagen.

Van de laatste zestien interlands won Duitsland er maar vier; de ploeg overleefde op het WK de groepsfase niet. Als organisator is Duitsland wel verzekerd van deelname aan het EK 2024. "Als het ergens helemaal misgaat, vind ik dat ook leuk. Niet omdat ik er nou om moet lachen, maar het is gewoon leuk dat die Duitsers helemaal door de mand vallen. Ik heb die wedstrijd zitten kijken, 1-4!", zegt Van der Gijp schaterlachend in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

"Die Japanners hadden er tien kunnen maken hè, die zijn gewoon negen keer alleen voor de keeper geweest. Nu het helemaal misgaat, laten mensen als Lothar Matthäus van zich horen. Dat vind ik zo heerlijk om te volgen", vervolgt de voormalig aanvaller. "Het is allemaal waan van de dag. Maar dat is ook logisch. Dat doen wij met ons programma ook. Het is de waan van de dag; wij weten niet hoe Nederland er straks tijdens het EK voor staat."

"Mensen zeggen vaak over ons programma (Vandaag Inside, red.) dat het nogal makkelijk is om te reageren op het 'nu'. Waar moet je dan op reageren? Je moet wel op 'nu' reageren. Als Nederland tegen Griekenland speelt, moet je het daarover hebben. En als Nederland drie dagen later zou verliezen van Ierland, dan zeg je dat het kut was. Dat is de logica. Mensen zeggen weleens tegen me: 'Vier jaar geleden zei je dat of dat over mij.' Ja, dat zal ik toen wel gevonden hebben", lacht de analist.