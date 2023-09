Van Gaal hoopt: 'Het wonder kan plaatsvinden dat ik zelf weer naar de wc kan'

Louis van Gaal ontving maandagavond een oeuvreprijs tijdens het Eredivisie Gala in Utrecht. De voormalig bondscoach van Oranje werd in het zonnetje gezet en kwam het podium op. Hij vertelde aan Jan Joost van Gangelen hoe het staat met zijn gezondheid.

"Ik ben twee of drie weken geleden geopereerd, eigenlijk om alles in orde te brengen, dat ik weer controle krijg over mijn 'waterhuishouding', tussen aanhalingstekens", zei Van Gaal. "Dat moeten we afwachten. 19 september moet ik weer terugkomen. Dan wordt alles geactiveerd en zou het wonder kunnen plaatsvinden dat ik weer zelf naar de wc kan gaan."

Artikel gaat verder onder video

Van Gaal lijdt al sinds eind 2020 aan een agressieve vorm van prostaatkanker. Toch was hij in staat om met Oranje naar het WK in Qatar te gaan. Daar bereikte hij de kwartfinale.