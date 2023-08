Schrik in Oranje-kamp: Leeuwin schreeuwt het tijdens uitlooptraining uit van de pijn

Merel van Dongen is bij de uitlooptraining van de Oranje Leeuwinnen geblesseerd geraakt. De dertigjarige verdediger kwam volgens de NOS in botsing met keeper Lize Kop en schreeuwde het uit van de pijn, waarna zij hinkend op één been en ondersteund door stafleden de training verliet. Het is niet bekend hoe ernstig de blessure is.

Van Dongen is dit WK geen basisspeler bij de Oranje Leeuwinnen. De verdediger kwam tot nu toe alleen in actie in het laatste groepsduel met Vietnam. Als invaller deed zij tien minuten mee. Bondscoach Andries Jonker kiest tijdens het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland in principe voor een 3-5-2-formatie, waarbij Sherida Spitse, Stefanie van der Gragt en Dominique Jansen de drie verdedigers zijn.

Naast Van Dongen maakte ook Damaris Egurrola de uitlooptraining niet af. Zij greep aan het einde van de training naar haar enkel, waarna zij de partijvorm staakte. De 23-jarige middenvelder is een belangrijke kandidaat voor een basisplaats in de kwartfinale tegen Spanje (vrijdag om 03.00 uur) nu Daniëlle van de Donk geschorst is.