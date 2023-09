Van Hanegem komt met advies voor Slot: 'Zet hem in de spits van Feyenoord'

Willem van Hanegem stelt dat Arne Slot moet proberen om met Yankuba Minteh in de spits te spelen tegen Celtic. De Kromme is onder de indruk van de mogelijkheden van de jonge aanvaller, die tegen FC Utrecht het vijfde doelpunt voor zijn rekening nam. Santiago Giménez (blessure) en Ayase Ueda (blessure) ontbreken in de komende midweek in het miljardenbal.

“Ik zou Minteh in de spits niet gek vinden. Hij is sterk en snel”, stelt Van Hanegem in de podcast Willem en Wessel van het Algemeen Dagblad. “Dan zou ik Paixão gewoon op rechts zetten.” Vorig seizoen speelde de Braziliaan nog weleens in de punt van de voorhoede, maar hij is gevaarlijker vanaf de rechterkant.

Minteh zal bovendien zijn verdedigende taken wel verrichten als spits, verwacht Van Hanagem. “Dat wordt wel een aardige speler. Wat ik het mooist aan hem vind, is dat hij niet lui is. Hij doet zijn stinkende best”, looft het Feyenoord-icoon, ondanks dat Minteh in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV nog weinig indruk maakte als invaller in de punt van de voorhoede van Feyenoord.

Van Hanegem is ook een groot fan van Paixao. "Die zou ik aan een van de buitenkanten zetten", aldus de international. "Ivanusec is ook een goede aanwinst aan de linkerkant." Daarmee heeft hij de voorhoede voor het treffen met Celtic compleet. Mario Bilate zou Ivanusec juist in de spits zetten, zo liet hij weten bij RTV Rijnmond. "Als de ruimtes klein zijn kan je beter een balvaardige tien naar de spitspositie schuiven dan een Igor Paixão of Yankuba Minteh. Dat zijn jongens die beter tot uiting komen in grotere ruimtes."