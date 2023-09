Van Hanegem komt met pikante uitspraak: '80% van alle journalisten is voor Ajax'

Willem van Hanegem stelt dat de media behoorlijk Ajax-georiënteerd zijn. Het Feyenoord-icoon denkt dat zo’n tachtig procent van alle journalisten fan zijn van de Amsterdamse voetbalclub en kwam daar afgelopen week weer een keer achter.

Die opmerkelijke onthulling doet De Kromme in de podcast Willem en Wessel van het Algemeen Dagblad. Afgelopen tijd viel hem op dat er een aantal journalisten heel kritisch was op Feyenoord. “Je merkt gewoon dat ze kijken of er niet iets fout is bij Feyenoord. Dan merk je dat het Ajax-gezind is”, viel Van Hanegem op.

Artikel gaat verder onder video

En dat is iets structureels, merkt hij. “Dat is meestal bij journalisten. Tachtig procent is voor Ajax, ja. Dat ze met alles meelopen”, vervolgde De Kromme. “Afgelopen week zag ik ook weer zo’n gastje, die begint alleen maar over Feyenoord. Dan denk je: ‘Daar heb je weer zo’n huilebalk. Wij hebben toch ook niet zitten huilen toen Ajax geweldig speelde?”, vroeg Van Hanegem zich af.

Lees ook: Van Hanegem komt met advies voor Slot: 'Zet hem in de spits van Feyenoord'

Volgens hem is de situatie bij Ajax overigens minder negatief dan de meeste analisten vinden. "Het gekke is dat iedereen maar loopt te schreeuwen dat Ajax helemaal niks is. Zo is het toch niet? Iedereen verwacht dat we over twee weken makkelijk winnen, maar dat is niet zo. (…) Ze moeten ook niet elke keer komen met dat gezanik en gezeur dat ze moeten wennen. Het is net of dat ze gekomen zijn en voor het eerst gaan voetballen. Maar het zijn allemaal aardige spelers.” Dat het de afgelopen tijd minder goed was bij Ajax, heeft volgens hem vooral te maken met vertrouwen.