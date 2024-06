Bekend gezicht van Match of the Day in kritieke toestand opgenomen in ziekenhuis

Liverpool-icoon Alan Hansen is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat communiceert de Engelse grootmacht zondag via de officiële kanalen.

Wat Hansen mankeert, is niet duidelijk. Liverpool laat in een kort statement echter weten dat Hansen, 68 jaar, ‘ernstig ziek’ is en opgenomen is in het ziekenhuis.

Hansen is een absolute clublegende van Liverpool. De Schotse oud-verdediger speelde van 1977 tot 1991 veertien jaar voor the Reds, werd er aanvoerder en won talrijke prijzen, waaronder elf keer de Engelse landstitel, tweemaal de FA Cup en driemaal de voorganger van de Champions League.

Later werd Hansen een bekend gezicht als analist van het zeer populaire Engelse voetbalprogramma Match of the Day. Van 1992 tot 2014 was Hansen regelmatig te zien in het sinds 1999 door Gary Lineker gepresenteerde programma van de BBC.

