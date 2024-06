Frankrijk zet beschamend resultaat neer tegen Canada, dat donderdag met 4-0 verloor van Oranje

Frankrijk heeft een zeer matige generale repetitie achter de rug voor de openingswedstrijd van over acht dagen op het EK tegen Oostenrijk. Het elftal van bondscoach Didier Deschamps kwam zondagavond op eigen veld in een oefenduel niet voorbij Canada: 0-0. Frankrijk is in Groep D een van de tegenstanders van Oranje op het EK.

De Canadezen herstelden zich met het gelijkspel knap van de 4-0 nederlaag van afgelopen donderdag in De Kuip tegen het Nederlands elftal. Tegen Oranje capituleerde Canada pas in de tweede helft, maar tegen Frankrijk werd de gehele wedstrijd standgehouden.

Frankrijk begon zonder Kylian Mbappé, die vanwege lichte knieklachten vanaf de bank startte. N'Golo Kanté kreeg na tien minuten voetballen de grootste kans in de eerste helft, maar de middenvelder schoot vanbinnen de zestien recht op doelman Maxime Crepeau. Verder maakten de Fransen weinig indruk.

In de tweede helft kreeg Canada zelfs nog meer grip op de wedstrijd. Liam Millar was kort na de onderbreking dicht bij de 0-1, maar de inzet van de Canadese flankspeler belandde op de lat. Mbappé werd twintig minuten voor tijd nog als invaller binnen de lijnen gebracht. Met de vedette binnen de lijnen kreeg Frankrijk in de slotfase nog twee grote kansen via Randal Kolo Muani en Mbappé zelf, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan.

