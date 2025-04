FC Barcelona slikt opnieuw gigantische tegenvaller en omcirkelt 16 september

FC Barcelona kan voorlopig nog geen gebruikmaken van het Camp Nou. Het stadion van de Catalanen staat nog altijd in de steigers en de club heeft de deadline opnieuw bijgesteld. FC Barcelona wilde aanvankelijk het nieuwe seizoen beginnen in het gerenoveerde stadion, maar dat gaat niet lukken. Ondertussen is het Estadi Olímpic Lluís Companys financieel gezien een blok aan het been voor de Spaanse topclub.

Camp Nou wordt al sinds medio 2023 verbouwd en aanvankelijk had FC Barcelona als grote wens om eind november al te spelen in het vernieuwde stadion. Dat zou dan mooi samenvallen met de 125ste verjaardag van de Spaanse topclub. Vanwege de vertragingen die onderweg werden opgelopen, was dit al uitgesteld naar medio februari. Ook deze deadline werd niet gehaald.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Barcelona krijgt slecht nieuws: 'Zelfs een wonder is bijna onmogelijk'

Het nieuwe plan was om bij aanvang het het seizoen 2025-2026 terug te keren in de iconische thuisstadion, maar ook dit gaat niet door. Dat meldt het Spaanse SPORT. Het is idee was om in augustus te gaan starten met zestigduizend toeschouwers in het stadion. De verbouwing was daarmee nog niet klaar, maar dan kon er in ieder geval al worden gespeeld in eigen stadion. De benodigde gebruiks- en veiligheidslicenties kreeg de club van middenvelder Frenkie de Jong daarvoor echter niet in handen.

Daarom is FC Barcelona weer met een nieuw plan gekomen. Vanaf de start van het nieuwe Champions League-seizoen moet de club alsnog terugkeren in Camp Nou. Dat betekent dat op 16 september alles gereed moet zijn, aangezien dat ook de deadline van de UEFA is. Daarnaast is het een vereiste van de Europese voetbalbond dat clubs de competitiefase in één stadion afwerken. Mocht dit lukken dan is het stadion nog niet helemaal af, want het dak dat op Camp Nou moet komen wordt in mei 2026 geplaatst.

LEES OOK: Aanvoerder Ter Stegen 'gaat boekje te buiten' bij FC Barcelona: 'Waanzin, niet logisch en ongepast'

Financiële strop voor FC Barcelona

FC Barcelona is er vooral alles aangelegen om snel terug te keren omdat het spelen op Montjuïc, waar het Estadi Olímpic Lluís Companys ligt, flink wat financiële consequenties heeft. Het inkomensverlies van de Catalanen loopt inmiddels al op tot tientallen miljoenen euro's. Iets wat een forse klap is voor de al financieel geplaagde club.

Daarnaast heeft FC Barcelona nog een opvallende financiële constructie, meldt Catalunya Ràdio. De club heeft 475 VIP-stoelen voor een periode van dertig jaar verhuurd in ruil voor een bedrag van honderd miljoen euro. Dat geld kan officieel pas meetellen voor de salarislimiet als de stoelen zijn gebouwd én de club een opleverdocument van aannemer Limak kan overleggen aan de accountants van Crowe. De deadline hiervoor is eind juni. Om dit te halen heeft FC Barcelona een vergunning binnengehaald, waarmee er tot en met 30 april dag en nacht gebouwd mag worden in en rondom het stadion.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Aanvoerder Marc-André ter Stegen 'gaat zijn boekje te buiten': "Waanzin, niet logisch en ongepast." 🔗

👉 FC Barcelona krijgt slecht nieuws over Alejandro Baldé: "Zelfs een wonder is bijna onmogelijk." 🔗

👉 FC Barcelona zou zijn zinnen hebben gezet op twee spelers van het Nederlands elftal. 🔗

👉 Frenkie de Jong heeft een aanbieding van de Saudische topclub Al-Ittihad definitief naast zich neergelegd. 🔗

👉 De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman is diep onder de indruk van de verrichtingen van Lamine Yamal. 🔗