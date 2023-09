Vernieuwd Ajax stelt flink teleur en lijdt opnieuw pijnlijk puntverlies

Ajax heeft zondag voor de tweede keer op rij kostbaar puntverlies geleden. De hervormde formatie van Maurice Steijn kwam in Limburg niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard (0-0). Ajax kon vandaag voor het eerst beschikken over de nieuwste aanwinsten, wat er voor zorgde dat veel Ajacieden nog zoekende waren en het spel onrustig was. Ajax kwam tot te weinig goede uitgespeelde kansen en moet het doen met vijf punten uit drie wedstrijden.

Na het abominabele duel tegen Ludogorets (0-1) besloot Maurice Steijn tegen Fortuna Sittard zijn elftal om te gooien. Zomeraanwinsten Gaston Avila, Georges Mikautadze en Josip Sutalo maakten in Limburg hun basisdebuut. Hoewel alle nieuwelingen in meer of mindere mate momenten van klasse lieten zien, was het duidelijk dat het hernieuwde Ajax nog geen geheel was. De communicatie was niet altijd optimaal en een coherent idee achter het spel van de Amsterdammers miste. Dit was voornamelijk zichtbaar in het spel van Devyne Rensch. De 20-jarige back had de opdracht om de gehele flank te bestrijken, maar liet daardoor veel ruimte in zijn rug vallen.

Artikel gaat verder onder video

Hier profiteerde Fortuna in de omschakeling gretig van. De eerste twee keer strandden de acties van Tijjani Noslin nog voortijdig. Toen hij bij zijn derde actie in het strafschopgebied werd neergehaald, leek driemaal scheepsrecht te worden. De 24-jarige vleugelspeler joeg de bal echter huizenhoog over. De andere grote kans van de eerste helft was eveneens voor de thuisploeg. Na een kwart wedstrijd kwam Mitchell Dijks bij een corner mee naar voren, maar zijn poging werd eenvoudig gepakt door Jay Gorter. Aan de andere kant werd zijn collega Ivor Pandur kort voor rust gepasseerd, maar Brian Brobbey stond bij goede actie buitenspel. De Kroatische doelman had verder weinig te doen: Ajax combineerde redelijk, maar kwam met alle poginkjes niet verder dan een xG (Expected Goals) van 0,04.

De ploeg van Steijn begon enthousiast aan de tweede helft, met een goede actie van Carlos Forbs en een (mislukt) schot van Avila. Dit enthousiasme leek echter maar van korte duur, terwijl Fortuna met een 0-0 tussenstand steeds meer in een goed resultaat begon te geloven. Alen Halilovic (oud-Barcelona en AC Milan) was de uitblinker bij de thuisploeg, die via Noslin en Rodrigo Guth ook in de buurt van een treffer kwam. De tweede helft was zo een stuk levendiger dan het eerste deel van de wedstrijd. Met nieuwelingen Anton Gaaei en Chuba Akpom in de ploeg probeerde Ajax na minuut tachtig een slotoffensief te forceren, maar dit had maar weinig om het lijf. Door de vele ruimtes die weggegeven werden, bleef ook Fortuna gevaarlijk. Aan beide kanten troffen de pogingen echter geen doel, waardoor Ajax met een zuur gevoel de interlandbreak in zal gaan.