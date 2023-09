Mike Verweij: 'In de Ajax-gedachte had Maurice Steijn hem aanvoerder moeten maken'

Mike Verweij had het niet vreemd gevonden als Jorrel Hato afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard (0-0) de aanvoerder van Ajax was geweest. Bij afwezigheid van Steven Bergwijn droeg de debuterende Josip Sutalo de band om zijn linkerarm.

Valentijn Driessen vindt daar wel wat van. "Het gaat nergens over om die jongen aanvoerder te maken, terwijl hij geen woord over de grens spreekt", uit de chef voetbal in de podcast Kick-off van De Telegraaf zijn onbegrip over de keuze van Maurice Steijn.

Artikel gaat verder onder video

Hato was, ondanks dat hij nog maar zeventien jaar is, wat Verweij betreft ook aangewezen kunnen worden als aanvoerder. "Als Maurice Steijn nou echt in de Ajax-gedachte trainer was geworden, dan had hij een Nederlandse jongen - Hato, zeventien jaar - gewoon de aanvoerdersband gegeven", stelt hij.

Waar Hato vorig seizoen doorbrak in het eerste elftal van Ajax, heeft hij onder Steijn nog geen minuut gemist. Vrijdagavond maakt hij in het EK-kwalificatieduel met Moldavië zijn debuut voor Jong Oranje.