Verweij: 'Hij wil naar Ajax, Steijn wil hem ook, dus wáárom gebeurt dit niet?'

Mike Verweij begrijpt niet waarom Ajax nog geen contract heeft aangeboden aan Anwar El Ghazi. In de podcast Kick-Off vertelt Verweij dat El Ghazi, die momenteel meetraint bij Jong Ajax, graag in Nederland blijft voetballen en dat er binnen de club veel stemmen opgaan om hem vast te leggen.

Verweij liet vorige week al weten de komst van El Ghazi verstandig te vinden en herhaalt die transferstip maandag in de nieuwste uitzending van de podcast Kick-Off. “Die jongen is bereid om geld in te leveren. Hij is net vader geworden en wil gewoon in Nederland blijven. Hij heeft een heel lucratieve aanbieding vanuit de zandbak, ik weet niet van welke club, maar hij wil blijven. Steijn wil hem, de rest van de staf wil hem, Richard Witschge wil hem, zelfs Jan van Halst ziet het zitten. Wáárom gebeurt dit niet?”

Artikel gaat verder onder video

Financiën zullen het probleem niet zijn, denkt de journalist van De Telegraaf. “Je hebt qua salarissen miljoenen euro’s bespaard, door alle dure jongens weg te laten gaan. Waarom haal je hem niet? Dit is nou een gokje waar je geen buil aan kunt vallen. Ik vind het onbegrijpelijk.”

Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant, is naar aanleiding van de woorden van Verweij ‘heel benieuwd wat er gaat gebeuren’. “Als iedereen hem wil, waar ligt dan de macht binnen Ajax? Daar gaat het om. Achter de schermen is er een strijd gaande tussen Steijn en Mislintat. Welke positie neemt Van Halst daarin in? Maakt hij zich sterk voor de komst van El Ghazi, als hij hem echt wil?”