Mike Verweij geeft Ajax transfertip: ‘Ik zou hem als Ajax meteen binnenhalen’

Mike Verweij denkt dat Ajax er goed aan doet om Anwar El Ghazi een contract aan te bieden. De 28-jarige rechtsbuiten traint momenteel mee bij Jong Ajax en komt in principe niet in aanmerking voor een contract, maar Verweij denkt dat El Ghazi niet zou misstaan binnen de selectie van hoofdtrainer Maurice Steijn.

El Ghazi zit na zijn vertrek bij PSV zonder club. De buitenspeler mag zijn conditie op peil houden bij Jong Ajax, maar komt in principe niet in aanmerking voor een contract bij de Amsterdamse club. Volgens Verweij doet de clubleiding van Ajax er echter goed aan om een lijntje uit te gooien naar El Ghazi, nu de selectie van Steijn dun zit in de rechtsbuitens.

"Ik denk dat het voor Jan van Halst en Sven Mislintat een uitgelezen kans is om te laten zien dat ze wel degelijk naar Maurice Steijn luisteren", begint de journalist in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. "Steijn heeft in Duitsland geroepen om Nederlandse spelers met een Ajax-achtergrond. En de statistieken van El Ghazi bij PSV afgelopen seizoen zijn nog best aardig: 33 wedstrijden, 9 goals en 2 assists. Als je geen echte rechtsbuiten in je selectie hebt, dan kun je er volgens mij beter mee verlegen zitten dan om verlegen. Het is een uitgelezen kans, dus ik zou El Ghazi altijd binnenhalen."

Dat El Ghazi geen toekomst meer had bij PSV, kwam volgens Verweij door een akkefietje dat de aanvaller in 2016 had bij Ajax met Peter Bosz. De huidige trainer van PSV stuurde El Ghazi destijds na een woordenwisseling van de training. "Peter Bosz zat daar en die heeft ook aangegeven dat hij maar heel moeilijk over dat akkefietje dat hij bij Ajax met El Ghazi had kon heenstappen”, legt de journalist uit. "Dat boterde vanaf het begin niet. En toen is in goed overleg besloten om zijn contract bij PSV te ontbinden.”

Verweij legt tot slot uit dat El Ghazi financieel een immens offer heeft gemaakt om weg te mogen bij PSV. “El Ghazi heeft met nog een jaar contract afstand gedaan van drie miljoen euro. Ik vind dat nogal wat. Hij had dus ook kunnen blijven zitten om die drie miljoen te incasseren. Maar hij kiest ervoor om zijn heil elders te zoeken. En dat zou bij Ajax kunnen zijn", aldus Verweij.