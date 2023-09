Vink, Silooy en Molenaar noemen één naam als opvolger van Mislintat

Jordi Cruijff is een goede kandidaat om Sven Mislintat op te volgen als directeur voetbalzaken van Ajax, zo vinden Sonny Silooy. Keje Molenaar en Marciano Vink. In gesprek met ESPN reageren de drie voormalig Ajacieden allemaal enthousiast op de naam van Cruijff.

“Jordi Cruijff als technisch directeur zie ik wel zitten”, zegt Silooy, die in de jaren tachtig en negentig in totaal zeven keer kampioen werd met Ajax en in 1995 de Champions League won met de club. Na zijn actieve carrière was hij vijf jaar lang, tussen 2003 en 2008, werkzaam als jeugdtrainer bij Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“De naam Cruijff doet het natuurlijk sowieso goed in Amsterdam”, weet Silooy. “Hij heeft de genen van zijn vader en heeft ook echt voetbalverstand. Hij moet wel de juiste mensen om zich heen verzamelen omdat het natuurlijk niet makkelijk is in de top. Maar hij heeft vaker als technisch directeur gewerkt.”

Clubcoryfee Molenaar ziet de zoon van wijlen Johan Cruijff als de ‘allerbeste kandidaat’. “Hij heeft ook zijn sporen verdiend in verschillende functies en wordt in alle kringen gepruimd binnen Ajax, ook niet onbelangrijk.” Vink vult aan: “Als je de naam Cruijff hoort, klinkt dat natuurlijk gelijk logisch bij Ajax. En hij heeft ervaring als technisch directeur.”

Cruijff werd eerder dit jaar al genoemd als mogelijke opvolger van de vertrokken algemeen directeur Edwin van der Sar, maar zover kwam het niet. Hij is nog wel per direct beschikbaar, nadat hij in de zomer vertrok bij FC Barcelona. Daar was Cruijff sinds oktober 2021 werkzaam als sportief directeur.