Virgil van Dijk komt met reactie op veelbesproken uitspraken van Louis van Gaal

Virgil van Dijk sluit zich niet aan bij de woorden van oud-bondscoach Louis van Gaal. Die ging maandagavond tijdens de Eredivisie Awards nogmaals in op het afgelopen WK in Qatar. Van Gaal deed in Utrecht een opmerkelijke uitspraak over de Argentijnse superster Lionel Messi.

Van Gaal suggereerde dat men er in Qatar alles aan deed om Messi de wereldtitel te laten pakken. "Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen, en hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is", sprak Van Gaal, die tijdens de Eredivisie Awards werd geëerd met de Eredivisie Oeuvre Award.

De woorden van Van Gaal werden dinsdagochtend ook besproken bij het Nederlands elftal. "Ik heb het vanmorgen gehoord. En dat is het eigenlijk wel. Het is natuurlijk zijn mening. Iedereen mag een mening hebben. Ik deel dezelfde mening niet", aldus aanvoerder Virgil van Dijk bij de NOS. Hij wilde er verder weinig over kwijt. "We hadden vanochtend een meeting over de komende wedstrijd. Dat vinden we veel belangrijker."

Mark Flekken stond de NOS ook te woord. De doelman van Brentford werd opvallend genoeg niet geselecteerd door Van Gaal en ging niet meer naar het WK. Inmiddels behoort hij onder Ronald Koeman wel tot de selectie. Ook de sluitpost kan zich niet vinden in de woorden van Van Gaal. "Als het de mening is van de ex-bondscoach, dan mag hij die mening zo uiten. Ik heb die mening persoonlijk niet gehad tijdens het WK."