Vrees bij PSV na uitvallen van Noa Lang: 'Misschien is daardoor erger voorkomen'

Peter Bosz weet nog niet of hij aanstaande woensdag tegen Arsenal kan beschikken over Noa Lang. De aanvaller viel zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen NEC (4-0 overwinning) uit met een blessure. Na afloop sprak Bosz uit dat het uitvallen van de smaakmaker hem niet lekker zit.

Bosz verscheen snel voor de camera van ESPN. Daar werd hem gevraagd of hij schrok toen Lang erbij ging zitten in het Philips Stadion. "Natuurlijk. Als hij naar de kant komt met last en uiteindelijk eruit wil, dan is dat serieus", aldus Bosz, die even later ook werd geciteerd door clubwatchter Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. "Het is wel goed dat hij uit het veld is gegaan. Misschien is daardoor erger voorkomen."

Artikel gaat verder onder video

Lang was tegen NEC goed voor het tweede doelpunt van PSV. Hij twijfelde na afloop ook over zijn kwetsuur. "We zien het woensdag wel, we moeten kijken hoe het gaat herstellen. Het gebeurde bij een tackle, dat was een domme tackle. Ik was er al langs. Toen kreeg ik last. Het is wel een smetje, ik ben een beetje geïrriteerd. Maar we moeten zondag en maandag kijken hoe het gaat", stelde de aanvaller bij ESPN.

PSV begint aanstaande woensdag aan de groepsfase van de Champions League. Er staat voor de ploeg van Bosz een bezoekje aan Arsenal op het programma. Vervolgens brengen de Eindhovenaren zaterdag in de Eredivisie een bezoekje aan Almere City. Na vier wedstrijden staat PSV op twaalf punten.