Wereldrecordhouder beëindigt interlandloopbaan na 26 (!) jaar

De interlandloopbaan van Ildefons Lima Solà (43) zit erop. Bij negen van de tien voetballiefhebbers zal zijn naam geen belletje doen rinkelen, maar toch hebben we hier met een wereldrecorhouder van doen. Lima was namelijk maar liefst 26 jaar international namens het bescheiden Andorra.

Lima stond sinds 2021 in het Guinness Book of Records met zijn monumentale interlandloopbaan. Die begon op 22 juni 1997 met een 4-1 nederlaag in een oefenwedstrijd in en tegen Estland. Drie jaar later, in april 2020, zou Lima zijn eerste overwinning als international boeken: Wit-Rusland werd (ook in een vriendschappelijk duel) met 2-0 verslagen. Het betekende de eerste van in totaal zes overwinningen die Lima met de nationale ploeg zou boeken in 137 interlands, waarin hij elf keer zou scoren.

Artikel gaat verder onder video

Het Nederlands elftal kreeg meerdere keren met Lima te maken. Zo stond hij 90 minuten binnen de lijnen toen Oranje in maart 2001 een WK-kwalificatieduel met 0-5 won in het dwergstaatje door doelpunten van de al lang gestopte Patrick Kluivert, Jimmy Floyd Hasselbaink, Pierre van Hooijdonk (twee keer) en Mark van Bommel. Ook in 2004 (0-3), 2012 (3-0) en 2013 (0-2) was Nederland te sterk voor Lima en zijn ploeggenoten.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino stond met een story op Instagram stil bij het afscheid van Lima, die dinsdagavond tegen Zwitserland (3-0 verlies) als invaller zijn laatste minuten namens Andorra mocht maken. De verdediger kon er zelf om lachen, zo blijkt uit de tekst die hij op X bij een screenshot van de post van Infantino plaatst.