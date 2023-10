Wim Kieft benoemt één specifiek verbeterpunt voor Santiago Giménez

Er staat momenteel geen maat op . De spits van Feyenoord verkeert in bloedvorm en staat na zes competitiewedstrijden al op negen treffers. Wim Kieft toont in zijn column voor De Telegraaf zijn bewondering voor de Mexicaan, maar benoemt ook een verbeterpunt.

Waar de columnist in eerste instantie de loftrompet blaast over Luuk de Jong, gaat hij daarna in op de prestaties van Giménez. “In tegenstelling tot De Jong heeft Giménez alles nog te bewijzen in de Champions League. In de Eredivisie staat er geen maat op. Hij is een roofdier en dat straalt hij in alles uit met dat eigenwijze hoofd van hem”, begint Kieft.

Vervolgens somt de oud-spits enkele kwaliteiten van Giménez op. “Hij is scherp in het strafschopgebied en gehaaid in zijn loopacties. Hij heeft een goed oog voor de diepte. Dat valt moeilijk te verdedigen. En zijn linkerbeen is geweldig”, stelt de analist. Die kwaliteiten liet Giménez onder meer zien tegen Ajax, toen hij driemaal trefzeker was.

Kieft ziet ook één verbeterpuntje bij de Mexicaan. “Het koppen kan beter. Omdat Giménez zo goed wegloopt en de vrije ruimte vindt, is zijn kopspel voldoende om veel met het hoofd te scoren”, besluit hij. “Dat Giménez klaar is voor de volgende stap kunnen we alleen zien in de Champions League. Daarom is het jammer dat hij nog is geschorst voor het treffen woensdag in Madrid tegen Atlético.”