Wim Kieft onder indruk: 'Ik neem aan dat Steijn hem laat staan'

Wim Kieft vindt dat er donderdagavond in positieve zin uitsprong bij Ajax tegen Olympique Marseille (3-3). De 21-jarige middenvelder kwam in de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Europa League vaak in kansrijke positie en scoorde ook een keer, maar hielp anderzijds meerdere mogelijkheden om zeep.

Maurice Steijn opteerde tegen Marseille met Taylor, Jay Gorter, Jorrel Hato, Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Brian Brobbey voor zes spelers die vorig seizoen ook al uitkwamen voor Ajax. Volgens Kieft was het logisch dat de trainer koos voor deze bekende gezichten. “Die jongens weten tenminste hoe er gespeeld wordt bij Ajax en dat gaf het team een bepaalde mate van houvast. Niet dat het daardoor direct geweldig was aan Amsterdamse zijde”, schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Taylor maakte een uitstekende indruk op Kieft. “Hij speelde heel diep en kwam een aantal keren in scoringspositie. Daar viel voor hem meer uit te halen dan slechts één treffer. Misschien komt dat nog, want ik neem aan dat Steijn hem laat staan”, doelt Kieft op wedstrijd van aanstaande zondag. Ajax neemt het dan voor eigen publiek op tegen aartsrivaal Feyenoord.

Tegen Marseille maakte Taylor zijn eerste doelpunt van het seizoen. Het was tevens de eerste Europese goal van de middenvelder. Vorig seizoen was de viervoudig Oranje-international goed voor negen doelpunten: acht in de Eredivisie en één in de KNVB Beker.