Wim Kieft zou publiekslieveling van Ajax niet opstellen: 'Dat gaat wat te ver'

Wim Kieft zou er als hij trainer van Ajax zou zijn niet voor kiezen om zondag met te starten tegen Feyenoord. De achttienjarige middenvelder maakte midweeks tegen Olympique Marseille (3-3) een goede indruk als invaller, al werd hij in de slotfase wel met een rode kaart van het veld gestuurd.

Vos kwam halverwege de wedstrijd binnen de lijnen voor Benjamin Tahirovic, die in de eerste helft grossierde in balverlies. Volgens Kieft was het een slimme zet om een door Ajax opgeleide speler te brengen. “Dat ziet het Ajax-publiek graag”, schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. “Zulke spelers hebben meer krediet. Zeker meer dan de aankopen van Sven Mislintat, omdat die echt niet veel beter zijn dan Vos. De middenvelder kreeg zelfs een staande ovatie van het publiek nadat de scheidsrechter hem met een rode kaart had weggestuurd. Terwijl hij Ajax en het team daarmee zeer dupeerde.”

Daarvoor speelde Vos volgens Kieft een aardige wedstrijd. “Hij bezit de potentie om in de toekomst uit te groeien tot een goede voetballer. Daar zal trouwens nog wel enige tijd overheen gaan. Hoe jong hij ook is met 18 jaar: het mag je niet overkomen dat je als invaller in een half uurtje twee gele kaarten en dus rood krijgt. Zelfs niet als de eerste kaart volledig onterecht is gegeven. Om met Vos als 18-jarige defensieve middenvelder en Hato als 17-jarige centrale verdediger tegen Feyenoord te spelen, gaat wat te ver.”

Maurice Steijn wilde vrijdag tijdens de persconferentie richting De Klassieker tegen Feyenoord niet kwijt of Vos na zijn goede optreden in de Europa League mag rekenen op een basisplaats. Als controlerende middenvelder heeft het talent concurrentie van onder meer Tahirovic, Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen.