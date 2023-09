Wonderkind Lamine Yamal op zijn zestiende al opgeroepen voor Spanje

Lamine Yamal mag op zestienjarige leeftijd al dromen van zijn interlanddebuut. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft het wonderkind van FC Barcelona geselecteerd voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Georgië (8 september) en Cyprus (12 september)

Eerder deze week meldde Sport al dat Yamal ervoor kiest om de nationale ploeg van Spanje te vertegenwoordigen. Hij werd geboren in Spanje als zoon van een Marokkaanse vader en een moeder uit Equatoriaal-Guinea. Hij bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Spanje en doorliep de opleiding van Barcelona op La Masia.

Yamal voerde gesprekken met bondscoach Walid Regragui van Marokko en met De la Fuente. Zijn keuze viel vervolgens op Spanje en De la Fuente liet er geen gras over groeien: hij heeft Yamal meteen geselecteerd. De aanvaller kan de jongste international ooit van Spanje worden.

"Hij was al een steunpilaar in de Spaanse jeugdteams en is een voetballer met uitzonderlijke kracht", zegt De la Fuente bij de bekendmaking van zijn selectie. "We kijken naar het niveau van de speler, niet naar de leeftijd. Hij is klaar om mee te doen op het hoogste niveau. Hij is een belangrijke aanwinst voor de toekomst."

Yamal kwam in actie in alle drie de competitiewedstrijden van Barcelona dit seizoen; in de laatste twee duels had hij een basisplek. De jongeling gaf een assist in de gewonnen wedstrijd tegen Villarreal (3-4) van afgelopen zondag.