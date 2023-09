'Zesjarig jongetje met brandende fakkel in de handen buiten de ArenA'

Henk Spaan beleefde zondag allesbehalve een mooie middag in de Johan Cruijff ArenA. De sportjournalist was aanwezig bij het duel tussen Ajax en Feyenoord, maar vertrok toen er met vuurwerk werd gegooid. Spaan zag diverse supporters van Ajax die zich openlijk misdroegen.

“Er stond een groep bij een café die hele zware vuurwerkbommen in de rondte smeten”, schrijft Spaan in Het Parool. “Er zat een jongetje van een jaar of zes op de nek van zijn vader, in de hand van het kind een brandende fakkel, in zijn ogen een starre blik. Het was een surrealistisch beeld uit een film van, pakweg, Sorrentino."

Artikel gaat verder onder video

Spaan zag een ‘trillende vrouw met haar handen voor haar oren’ in een invalidenwagentje. “’Gaat het, mevrouw?’, vroeg een voorbijgangster. ‘Het is zo’n lawaai. Mijn oren doen pijn’, zei ze. Mijn dochter en ik liepen naar de garage. Ze zei dat ze zich voor het eerst onveilig had gevoeld in de ArenA.”