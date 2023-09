Zorgen in aanloop naar N.E.C. - Vitesse: ‘Anders mag er tien jaar geen uitpubliek meer bij de derby komen’

Het gaat de afgelopen dagen dusdanig veel over De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, dat je bijna zou vergeten dat er komend weekeinde in de Eredivisie wederom een pikant affiche op het programma staat. N.E.C. en Vitesse treffen elkaar zondag vanaf 12.15 uur in Nijmegen en in de aanloop naar de derby zijn er grote zorgen. Mochten supporters van beide clubs deze week acties houden in elkaars steden, dan mogen zij de komende tien jaar niet meer bij elkaar op bezoek komen.

Dat verwacht algemeen directeur Wilco van Schaik van N.E.C. althans. “Na Ajax-Feyenoord van afgelopen zondag staat er het vergrootglas op”, leest het in het Algemeen Dagblad. De Klassieker werd zondagmiddag in de tweede helft definitief gestaakt nadat Ajax-supporters het veld hadden bestookt met vuurwerk. De ongeregeldheden in en buiten de Johan Cruijff ArenA hebben de boel in Nijmegen en Arnhem in de aanloop naar de derby tussen N.E.C. en Vitesse op scherp gezet. Zelfs ludieke sfeeracties in de stad van de rivaal - die in het verleden regelmatig plaatsvonden - zijn niet toegestaan. “Dat kan niet meer. Als je wat wilt doen, moet je dat in je eigen stad doen. Want anders mag er tien jaar geen uitpubliek meer bij de derby komen”, zegt Van Schaik.

Artikel gaat verder onder video

De ongeregeldheden in Amsterdam tijdens en na De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord vormen voor NEC geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Volgens Van Schaik is er in het verleden ‘ook al veel gebeurd’ in Nijmegen. Daarmee doelt de algemeen directeur van de Nijmegenaren op de editie van de Gelderse Derby in 2021, toen het na afloop rond het stadion van N.E.C. uit de hand liep. Na de gebeurtenissen in Amsterdam zal er wel extra op de komende Gelderse Derby worden gelet. “Waarbij het dus niet alleen om de wedstrijd gaat, maar ook om de aanloop ernaartoe. Als dat goed gaat, mogen wij straks ook met meer dan achthonderd man naar Arnhem”, stelt Van Schaik.

Mocht er in de aanloop naar de ontmoeting in Nijmegen niks gebeuren, dan reizen er zondag vijfhonderd Vitesse-fans af naar De Goffert. Van Schaik heeft vertrouwen in de ‘trouwe supporters’, maar uit wel zijn zorgen over de nieuwere supportersgroepen. “Die hebben nog veel geldingsgedrang, willen zich manifesteren. Tegen hen zeg ik: je zet echt wat op het spel, de consequentie kan zijn er dat geen derby meer met uit-supporters wordt gespeeld. Nooit meer.” Het treffen tussen N.E.C. en Vitesse begint zondag om 12.15 uur. N.E.C. is de huidige nummer tien van de Eredivisie, Vitesse staat met vier punten én een wedstrijd minder op de vijftiende plaats. De Arnhemmers verloren hun laatste vier competitieduels.