De Mos weet na 157 minuten genoeg: 'Hij legt de bal neer zoals geen ander dat in de Eredivisie kan'

Aad de Mos is in een video-item van het Eindhovens Dagblad lyrisch over . De aanvallende middenvelder van PSV was zaterdagavond de grote uitblinker in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam. Niet alleen verzorgde Tillman een assist, ook maakte hij in blessuretijd zijn tweede doelpunt in Eindhovense dienst.

Volgens De Mos is Tillman een nieuw wapen voor PSV. Met name in de uitwedstrijden in de Champions League kan de van Bayern München gehuurde middenvelder van grote waarde zijn voor de Eindhovenaren, denkt de oud-trainer. "Tegenstanders gaan aanvallend spelen, omdat ze moeten of omdat de stand ze daartoe dwingt. Met Tillman en Ricardo Pepi heeft PSV dan een ongelooflijke wapesn. Ik zou niet schromen om Pepi in bepaalde fases binnen de lijnen te brengen, want Tillman die kan de bal neerleggen zoals geen ander in de hele Eredivisie. Ik ben helemaal onder indruk, het is een geweldige speler om naar te kijken."

Eerder kreeg Tillman al de complimenten van zijn trainer Peter Bosz. "In balbezit en hoe hij de tweede goal van Guus voorbereid, daar is het zichtbaar. Ik sluit niet uit dat hij scherp was vanwege datgene wat er vorige week gebeurd was (Tillman versliep zich, red.), maar ik denk dat we zijn potentieel wel hebben gezien. Dit was de eerste keer dat we hem een keer écht hebben zien voetballen en gezien waartoe hij in staat is. En dat is heel veel. Als je kijkt hoeveel ballen hij heeft afgepakt, dat was heel goed", werd de trainer geciteerd door bovengenoemde krant.

Tillman speelde tot nu toe verdeeld over vijf wedstrijden 157 minuten voor PSV. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en één assist. Ook deed hij kortgeleden één helft mij bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.