Afellay slaakt zucht van verlichting na update over Etienne Vaessen

Het gaat weer beter met . De keeper van RKC Waalwijk heeft het ziekenhuis mogen verlaten en is weer thuis, zo vertelt ploeggenoot Michiel Kramer zondagavond bij Studio Voetbal.

"Hij is vandaag (zondag, red.) naar huis gegaan. Er is een scan gemaakt van zijn hoofd, daar zijn geen bloedingen gezien of andere dingen", laat de spits van RKC weten via een videoverbinding met het praatprogramma. "Het was gisteren even schrikken op het veld, maar gelukkig gaat het wat beter met hem."

Kramer, en alle andere spelers op het veld, schrokken zichtbaar van het incident dat zich afspeelde tijdens RKC - Ajax. "Je hoopt altijd dat je zulke momenten op een veld nooit meemaakt. Je hebt het verhaal met Nouri en Eriksen... je hoopt het nooit mee te maken. Je schrikt heel erg omdat Etienne buiten bewustzijn is. Als je dan ziet dat onze medische mannen eerst de tong goed moeten zetten, die had hij eerst ingeslikt. Vervolgens begint de reanimatie en schrik je je wezenloos. Dan denk je aan een hartstilstand of erger."

"Achteraf begrepen we dat het een nieuw protocol is sinds het misging met Nouri", legt Kramer uit. "Zonder reactie van een speler wordt er direct overgegaan op reanimatie. Dat hebben ze ook gedaan. Ze willen dan een teken tot leven zien. Na twee of drie keer kwam hij weer bij. Dat is de grootste schok geweest."

In de uitzending slaakt Ibrahim Afellay een zucht van verlichting. "Er schieten natuurlijk allerlei scenario’s door je hoofd. Nouri, Eriksen… Je zag al gauw dat het goed mis was. Als je de gebeurtenissen ziet, staat je wereld wel even stil. Je moet je voorstellen hoe dat is voor zijn naasten, zoals zijn ouders en zijn gezin. Op zo’n moment is voetbal natuurlijk een bijzaak. Nu ik ook hoor dat hij vandaag naar huis is gegaan… Dat is geweldig nieuws. Geweldig werk van de medici die meteen hebben opgetreden en ogenschijnlijk erger hebben kunnen voorkomen."