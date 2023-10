Ajax-fans ergeren zich kapot aan Instagram-post van Jay Gorter: ‘Wat een pannenkoek!’

heeft met een opvallende Instagram Story voor grote ergernis gezorgd bij de Ajax-fans. Omdat de afgelopen een uitstekende indruk achter heeft gelaten bij Jong Ajax, pleitten veel supporters voor een keeperswissel bij Ajax 1. Gorter lijkt dit ook door te hebben en probeert de critici de mond te snoeren op social media.

Gorter plaatste een foto van vorige wedstrijd tegen AEK Athene in zijn Instagram Story. Hierop is te zien dat de doelman van Ajax een grote kans van de thuisploeg onschadelijk maakt, waardoor de Amsterdammers uiteindelijk een goed resultaat overhielden aan de Europese wedstrijd. Uiterst opvallend is dat de goalie twee emoji’s aan zijn bericht toevoegt: een stilgebaar en een knipoog. Gorter lijkt hiermee de critici de mond te willen snoeren.

Deze actie heeft geresulteerd in bijzonder veel geïrriteerde reacties van Ajax-fans. “Gorter is beledigd omdat er mensen zijn die Ramaj zouden opstellen? Ben ik aan het zoeken, of hoe moet ik die Insta Story interpreteren?”, vraagt de een zich af. “Wat een pannenkoek!”, reageert de ander. Andere Ajacieden noemen Gorter ‘een kleuter’ of ‘kinderachtig’.