Ajax-hooligans verstoren optreden 'Feyenoord-rapper' Jack in De Melkweg

Een optreden van de Rotterdamse rapper Jack in De Melkweg in Amsterdam is maandagavond verstoord door een groep hooligans van Ajax. Op een filmpje dat de artiest op X heeft gedeeld is te zien hoe er (met bier) gevulde bekers het podium op worden gegooid terwijl de leus 'Ajax hooligans' wordt gescandeerd.

De onrust zou te maken hebben gehad met het nummer Voor onze club, dat de artiest eerder dit jaar uitbracht en waarin hij zijn liefde voor Ajax' aartsrivaal Feyenoord bezingt. Op het betreffende filmpje is te zien hoe de rapper wat achteruit loopt op het podium, terwijl een ander persoon juist richting het publiek loopt, waarvan er eentje ook van het podium afspringt.

Het Parool schrijft dat de Amsterdamse politie via een woordvoerder heeft laten weten dat het optreden inderdaad verstoord is. "Het optreden is toen even stilgelegd en daarna zijn deze mensen vertrokken en is het optreden verdergegaan", wordt de functionaris geciteerd door de lokale krant. De woordvoerder spreekt tegen dat het na het optreden nog langer onrustig was buiten De Melkweg.

In een filmpje dat Jack zelf later op X plaatste ontkent hij dat hij onder politie-escorte of beveiliging de concertgelegenheid heeft moeten verlaten. "Ik heb een paar biertjes gekopt, daarna zijn er wat vrienden van mij de zaal in gevlogen en is alles cool geweest", zegt de artiest. "We hebben een uur lang een topshow gegeven, er waren 500 mensen die het naar hun zin hadden, inclusief ik."