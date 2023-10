Ajax-spelers luisteren naar Maduro opeens wél: 'Onthullend voor de fouten van Steijn'

Ajax leed donderdagavond een nederlaag op bezoek bij Brighton & Hove Albion in de Europa League. Aanvallend speelden de Amsterdammers niets voor elkaar, maar verdedigend hield Hedwiges Maduro de rijen wel aardig gesloten. Dat biedt perspectief volgens de Nederlandse ochtendkranten, die indirect heel kritisch zijn op de vertrokken Maurice Steijn.

Volgens dagblad Trouw is er perspectief, ondanks de nederlaag voor Ajax, omdat de defensieve aanpak van interim-trainer Maduro aardig werkte. “Het werd een wedstrijd die onthullend was voor de fouten van Steijn de afgelopen maanden. Want waar Steijn constant zei dat zijn spelers afspraken niet nakwamen, deden de Ajacieden nu ineens precies wat Maduro wilde”, was de harde kritiek op Steijn. “Als een hechter collectief speelden de elf Ajacieden nu veel dichter bij elkaar, waardoor Brighton in de eerste helft moeilijk door de Ajax-verdediging brak. (…) Het rende nu niet als kippen zonder koppen naar voren, iets wat onder Steijn wel gebeurde en waar de snel spelende Engelsen ook op hoopten. Ajax bleef echter gedisciplineerd met elf man achter de bal.”

Artikel gaat verder onder video

“Kansloos en machteloos”, kopt De Telegraaf, dat zag dat Ajax de ‘zoveelste machteloze exercitie’ onderging donderdagavond in de Europa League. “Qua speelstijl gooide Maduro alles om. Met nagenoeg dezelfde spelers wilde hij Ajax anders laten verdedigen, aanvallen en druk zetten. (…) In de praktijk gold dat in de eerste helft alleen met betrekking tot het verdedigen, maar verder… Offensief speelde Ajax niets klaar. De nadruk lag zo op verdedigen – opvallend genoeg de zwakste linie tot dusver dit seizoen – dat slechts incidenteel een Ajacied op de Engelse helft viel te ontdekken.”

Ook het Algemeen Dagblad zag een andere uitvoering, maar wel met hetzelfde resultaat. Anders was wel dat Diant Ramaj in het doel stond op de plek van de geblesseerde Jay Gorter. De Telegraaf was kritisch (“op schoten van afstand zag het er allemaal een stuk minder zeker uit bij de Duitser”), maar het AD roemde vooral het veldspel. “Hij toonde zich een keeper die zeer comfortabel is aan de bal. Met de bal aan zijn voet dirigeerde hij de verdedigers en middenvelders van Ajax steeds een paar meter voor- of achteruit, om vervolgens, zodra hij werd opgejaagd, de vrije man te zoeken.”

De Volkskrant zag dat Ramaj het meest aan de bal was van alle spelers bij Ajax. Toch was het medium ook positief. “Het Ajax van tussenpaus Maduro deed iets wat het de laatste wedstrijden onder Steijn had nagelaten: het toonde karakter, en een klein beetje lef zelfs”, schreef de ochtendkrant. “Tijdelijk, althans. De opleving leidde bijna tot de aansluitingstreffer toen de van een blessure teruggekeerde Steven Berghuis naar binnen draaide en met een knap schot de paal raakte. Eindelijk viel er iets te beleven voor de 1500 Ajax-supporters, net als hun team in het zwart, die welkom waren in het uitverkochte stadion.”

"Er was een plan bij Ajax. Een herkenbaar plan. Het was een eenvoudig plan, het makkelijkste wat je kon doen: de boel dichtzetten en de ruimtes klein houden. Dat kan elke trainer en elke club bedenken tegen een betere tegenstander. Maar dat was verstandig. Voor dit Ajax was er geen andere keus”, oordeelde journalist Sjoerd Mossou in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Ramaj en Benjamin Tahirovic zag hij als kleine lichtpuntjes bij de Amsterdammers.