Ajax weet nu al wie Steijn moet opvolgen: dit is de topkandidaat

Ajax gaat John van 't Schip vragen om het seizoen af te maken als interim-trainer bij Ajax, zo meldt journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad. Eerder deze maand werd bekend dat Van 't Schip een technische functie krijgt bij Ajax, maar na het ontslag van Maurice Steijn zou hij de voornaamste kandidaat zijn om het roer over te nemen. Voorlopig neemt Hedwiges Maduro de honneurs waar.

Eerder deze maand meldde het Algemeen Dagblad dat Van 't Schip een rol in het technisch management zou krijgen bij Ajax. De Telegraaf voegde er later nog aan toe dat Van ’t Schip ‘zodra zijn privésituatie het toelaat, ondersteunend wordt op meerdere vlakken’, waaronder het transferbeleid, de scouting en het eerste elftal. Van 't Schip rouwt om het overlijden van zijn vrouw en is dus nog niet aan de slag gegaan bij Ajax. Het plan zou zijn dat hij per 1 november begint.

Van 't Schip, 59 jaar, speelde tussen 1981 en 1992 in het eerste elftal van Ajax. Hij vervulde na zijn carrière meerdere functies in Amsterdam. Zo was hij jeugdtrainer tussen 1997 en 2000, assistent-trainer van het eerste in het seizoen 2000/01, werd hij opnieuw assistent in 2008/09 en was hij eventjes interim-hoofdtrainer na het vertrek van Marco van Basten. Vervolgens was Van 't Schip in 2009/10 de assistent van Martin Jol. Het meest recent was hij bondscoach bij Griekenland, tot aan december 2021.

Naam viel na 'Feyenoord'

Volgens De Telegraaf viel de naam van Van 't Schip intern al na de zware nederlaag van Ajax tegen Feyenoord. Het 'ligt voor de hand' dat hij door Louis van Gaal gevraagd zal worden als interim-trainer. Zelf zou Van 't Schip oren hebben naar de rol. "In de tussentijd kan Ajax op zoek naar een definitieve opvolger van de vertrokken Steijn. Mocht Van ’t Schip het goed doen dan heeft Ajax z’n handen vrij om met de Ajacied door te gaan", aldus de krant.