Akelige sfeer in Koning Boudewijnstadion: België - Zweden gestaakt

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Zweden is gestaakt. In de pauze hebben de Zweedse spelers besloten niet meer verder te spelen; de Belgische spelers gingen daarmee akkoord. Het stilleggen van de wedstrijd heeft te maken met een schietpartij in Brussel.

De pauze begon rond 21.35 uur, waarna om 21.54 uur bekend werd dat de wedstrijd gestaakt is. Het stond na de eerste helft 1-1 door doelpunten van Viktor Gyokeres en Romelu Lukaku (strafschop).

Artikel gaat verder onder video

Kort voor de aftrap werd duidelijk dat twee personen zijn overleden bij een schietpartij, die vermoedelijk een terroristisch motief had. De slachtoffers droegen een shirt van de Zweedse nationale ploeg; ze waren vermoedelijk in Brussel voor de wedstrijd tussen België en Zweden.

Na de schietpartij, die behalve twee doden ook meerdere gewonden tot gevolg zou hebben gehad, ging de dader ervandoor. Hij is nog voortvluchtig. Het terreurniveau in Brussel is opgeschakeld naar het hoogste niveau. De schietpartij vond plaats rond 19.15 uur op vijf kilometer van het Koning Boudewijnstadion.

De Waalse krant Sudinfo schrijft dat een dader ‘Allahu akbar’ zou hebben geroepen. Ook zou de dader een videoboodschap hebben verspreid op Facebook, waarin hij zegt lid te zijn van Islamitische Staat (IS). "In zijn zeer gewelddadige toespraak zei hij dat hij twee mensen had neergeschoten om ‘de moslims te wreken en dat wij leven en sterven voor onze religie'", zo klinkt het.

De wedstrijd werd 'gewoon' gestart, maar gaandeweg de eerste helft kwamen geluiden dat het duel in de pauze gestaakt zou kunnen worden. Frederik Reinfeldt, voorzitter van de Zweedse voetbalbond en ex-premier van het land, verliet het stadion om veiligheidsredenen..

De onduidelijkheid zorgde voor een vreemde sfeer in het stadion. De pauze duurde een stuk langer dan gepland; fans keken op hun mobiele telefoon voor updates, sommige fans liepen onrustig rond en leken aanstalten te maken om te vertrekken. Later werd duidelijk dat het duel definitief is gestaakt. De fans zouden het advies hebben gekregen om in het stadion te blijven, aangezien het daar veiliger zou zijn. Als ze het stadion verlaten, kunnen ze dat het best zonder zichtbare fanuitingen doen.