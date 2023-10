Hartverwarmend gebaar richting Zweden kan België plek als groepshoofd kosten op EK

De nationale ploeg van België is bereid om het 1-1 gelijkspel in de EK-kwalificatiereeks tegen Zweden te zien als einduitslag. Volgens de regels van de UEFA moet het duel nog wel worden afgemaakt, maar voor de Rode Duivels is dat niet per se nodig, ondanks dat het negatieve gevolgen kan hebben.

België staat momenteel op de gedeelde eerste plaats met Oostenrijk in Groep F, maar als het akkoord gaat met een gelijkspel, gaat het met één punt over nummer twee Oostenrijk heen. In de laatste speelronde kan de formatie van bondscoach Domenico Tedesco de koppositie dan echter alsnog weggeven, als Oostenrijk een in punten beter resultaat haalt tegen Estland, dan België bereikt tegen Azerbeidzjan.

Artikel gaat verder onder video

Ook als ze wel eerste worden, kan dit resultaat ervoor zorgen dat de Belgen niet als groepshoofd de EK-loting ingaan. Alleen de vijf beste groepswinnaars plaatsen zich namelijk in de eerste pot, dus is een gelijkspel voor België sowieso ongunstig. Zweden liet direct al weten dat wat hen betreft het restant niet meer uitgespeeld hoeft te worden.

Volgens het UEFA-reglement moet het duel in principe worden volgemaakt, maar ook omdat er voor Zweden niets meer op het spel staat, is België bereid om de tweede helft niet meer te spelen. Dat scheelt een hoop organisatorisch geregel in de overvolle speelkalender. In theorie zou België ook kunnen inzetten op een reglementaire overwinning, omdat Zweden niet meer verder wilde spelen, maar daar ziet België in elk geval vanaf.

“Ik zal contact opnemen met de Zweedse en de Oostenrijkse federatie én met UEFA. We gaan ons niet vasthouden aan ons statuut van groepshoofd. Op een bepaald moment moeten moraal en ethiek de bovenhand nemen”, laat KBVB-directeur Manu Leroy weten in de Waalse krant Le Soir. Er is geen specifieke UEFA-regelgeving als de teams niet meer verder willen spelen, zoals maandagavond het geval was.

Het gebeurde allemaal omdat kort voor de aftrap werd duidelijk dat twee personen zijn overleden bij een schietpartij in Brussel, die vermoedelijk een terroristisch motief had. De slachtoffers droegen een shirt van de Zweedse nationale ploeg; ze waren vermoedelijk in Brussel voor de wedstrijd tussen België en Zweden.