Zweedse fans doodgeschoten in Brussel, vlak voor wedstrijd tegen België

Een schietpartij in het centrum van Brussel heeft maandag het leven gekost aan twee personen. Het zou gaan om twee personen die een shirt droegen van de Zweedse nationale ploeg; ze waren vermoedelijk in Brussel voor de wedstrijd tussen België en Zweden van maandagavond.

Na de schietpartij, die behalve twee doden ook meerdere gewonden tot gevolg zou hebben gehad, ging de dader ervandoor. De schietpartij vond plaats rond 19.15 uur op vijf kilometer van het Koning Boudewijnstadion.

Artikel gaat verder onder video

De Waalse krant Sudinfo schrijft dat een dader ‘Allahu akbar’ zou hebben geroepen. Ook zou de dader een videoboodschap hebben verspreid op Facebook, waarin hij zegt lid te zijn van Islamitische Staat (IS). "In zijn zeer gewelddadige toespraak zei hij dat hij twee mensen had neergeschoten om ‘de moslims te wreken en dat wij leven en sterven voor onze religie'", zo klinkt het.

Een buurtbewoner maakte beelden waarop te zien is dat een man in een oranje jas en een witte helm met een oorlogswapen in de hand op een scooter stapt en wegrijdt. Hij zou eerst in een lobby iemand hebben neergeschoten en vervolgens het vuur hebben geopend op twee personen in een taxi.

Update: De wedstrijd tussen België en Zweden is in de pauze gestaakt. Lees meer in dit artikel.