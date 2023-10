Alex Kroes zoekt de grenzen op en ontvangt formele brief van AZ

Alex Kroes is door AZ op zijn vingers getikt. De Alkmaarse club heeft de aanstaande algemeen directeur van Ajax een brief gestuurd omdat hij diverse gesprekken heeft gevoerd met werknemers van de club waar hij volgend jaar in dienst treedt, zo onthult Valentijn Driessen. Kroes mag door een concurrentiebeding pas in maart beginnen aan zijn nieuwe avontuur en tot die tijd geen werkzaamheden voor Ajax verrichten.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf onthult Mike Verweij dat Kroes de voorbije tijd meerdere keren heeft gesproken met Louis van Gaal, die de Raad van Commissarissen van Ajax gaat adviseren over voetbaltechnische zaken. Het contact vond plaats toen Van Gaal nog functieloos was.

Artikel gaat verder onder video

"Nu hij in functie is, wordt dat gecompliceerder. Toch zal het achter de schermen wel gebeuren. Er moeten besluiten genomen worden over de toekomst van Maurice Steijn en de aanstelling van een nieuwe technisch directeur. Het zou raar zijn als je dat gaat doen zonder de toekomstig algemeen directeur", aldus Verweij.

Volgens Driessen heeft Kroes echter wel degelijk gesproken met Ajax-mensen. "Daar heeft hij een brief over gekregen. Iedereen wist dat hij ook met Ajax-mensen die wél in functie waren koppen koffie dronk. Natuurlijk mag hij wel een kop koffie met ze drinken, maar het mag niet over Ajax gaan, want dan komt ook AZ ter sprake. Het is terecht dat hij daarop is gewezen, anders hoef je zo'n concurrentiebeding ook niet het in het contract op te nemen."